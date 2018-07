Mayweather, Mosley, Berto, Khan... Próximo?

Entre os 11 desta lista, estão nomes de lutadores que já enfrentaram o atual melhor lutador do mundo. É o caso de Morales, Marquez e Cotto. Também existem alguns absurdos, como Bernard Hopkins, que tem luta marcada para 18 de dezembro, quando vai tentar o título mundial dos meio-pesados, versão Conselho Mundial de Boxe, diante do francês Jean Pascal, no Canadá.

Mas o mais cotado segue sendo Floyd Mayweather. O combate já deveria ter ocorrido este ano, mas o norte-americano chegou a cogitar a possibilidade de Pacquiao usar anabolizantes e exigiu a realização de exames médicos detalhados. O filipino não aceitou e as negociações esfriaram. Agora, os rumores é de que a bolsa para cada um pode atingir a irreal quantia de US$ 100 milhões.

Telefone. Mayweather, que teve problemas com a polícia por causa de uma agressão a sua ex-esposa, teria pedido o telefone do empresário Bob Arum, que cuida da carreira de Manny Pacquiao. "Eu adoraria ver o combate entre os dois. O mundo quer ver este duelo. É uma expectativa semelhante ao que despertou Sugar Ray Leonard e Thomas Hearns, Mike Tyson x Michael Spinks, Muhammad Ali e Joe Frazier", opinou o lendário jornalista e historiador.

A definição do próximo adversário de Pacquiao deverá sair até o fim do ano. O certo é que a sua aposentadoria para cuidar dos problemas do Congresso filipino ainda deverá demorar um pouco.