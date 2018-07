Floyd Mayweather tem um time de peso na segurança pessoal

LAS VEGAS - Floyd Mayweather é o melhor pugilista do mundo na atualidade, invicto há 17 anos e com uma fortuna de US$ 500 milhões. Para evitar o grande assédio, o norte-americano de 1,73 metro e 66 quilos possui uma "parede" de seguranças. Eles formam um grupo de quatro grandalhões, com mais de 660 quilos de peso e oito metros de altura. "Mas precisam ser simpáticos", disse o astro do boxe, que calcula ter gasto US$ 1 milhão com processos e advogados por agressão a fãs no início de carreira.

O "time" de seguranças de Mayweather é formado por Pat Walsh (Big Pat), com 1,96 metro e 181 quilos, Donald Manks (Jethro), com 1,90 metro e 117 quilos, Adam Plant (Big A), com 172,3 quilos e 2 metros, e Alfonso Redic (Big Church), com 195 quilos e 2,16 metros. Apesar de ser o maior, Big Church é o mais calmo e simpático dos quatro grandalhões que protegem os passos do campeão.

Os quatro, que não tiveram sucesso em esportes como basquete, futebol americano e boxe, trabalham 24-7-365. Ou seja: 24 horas por dia, sete dias na semana e 365 dias no ano. O primeiro regulamento imposto por Mayweather é: trabalho em primeiro lugar. Para tanta dedicação, o grupo recebe um "ótimo salário" (não divulgado), com direito a viagens de avião na primeira classe, relógios de diamantes e robustas gorjetas.

Às vezes, os quatro se revezam no trabalho de segurança do rapper Snoop Dogg, mas não escondem sua preferência. "Floyd é o melhor chefe que existe", diz o enorme Big Church, sempre sorridente, antes do patrão encarar a luta contra o mexicano Saul Canelo Alvarez, na noite deste sábado, em Las Vegas (EUA). Sua camiseta com a marca TMT (The Money Team, referência ao apelido de Mayweather, Money, que significa dinheiro) é tamanho 7XL.