Mbappé se machuca em treino e vira dúvida no PSG para duelo com Real Madrid

O Paris Saint-Germain pode ter uma baixa de peso para o segundo jogo contra o Real Madrid, na quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Kylian Mbappé se machucou no treino desta segunda e virou dúvida para o importante duelo no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Principal jogador do time francês nesta temporada, o atacante levou um pisão de Gueye no pé esquerdo numa disputa de bola e precisou deixar o treino logo em seguida, com dores. O jogador de 23 anos será submetido a exames nesta segunda. O clube de Paris ainda não se manifestou sobre a lesão, mas, de acordo com a imprensa francesa, foi descartada qualquer chance de fratura.

O risco de perder o jogador para o decisivo confronto de quarta preocupa o clube e seus torcedores porque Mbappé se tornou a figura mais importante do time na atual temporada europeia. Ele soma 19 gols no Campeonato Francês e cinco na Liga dos Campeões. Um deles foi o gol da vitória sobre o Real, no jogo de ida, no mês passado, no Parque dos Príncipes.

Cada vez mais decisivo, o francês vem ofuscando até mesmo Lionel Messi e Neymar, que voltou recentemente ao time após lesão. No fim de semana, Mbappé foi desfalque por suspensão e fez falta ao ataque parisiense. Sem ele, o PSG foi batido pelo Nice por 1 a 0, na terceira derrota da equipe na competição.

A ausência do atacante fez a imprensa francesa destacar ainda mais a importância do atacante para o time nesta temporada. Se for vetado para o duelo de quarta, o PSG pode ter dificuldades para superar o Real, como aconteceu na primeira partida do confronto, que vale vaga nas quartas de final.

A Liga dos Campeões é o grande objetivo do PSG na temporada. Não por acaso fez uma das maiores contratações da história ao trazer Messi para compor o poderoso trio de ataque com Neymar e o próprio Mbappé.