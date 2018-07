McDonald's está prestes a fechar novo contrato olímpico, diz COI

O McDonald's, cujo contrato acaba depois da Olimpíada de Londres este ano, vai se reunir com autoridades do COI na Áustria durante os Jogos da Juventude em Innsbruck, que começam na sexta-feira, para finalizar os detalhes.

"É uma situação positiva e não vejo obstáculos. Estamos muito perto", disse o presidente da comissão de marketing do COI, Gerhard Heiberg, à Reuters.

Nós nos reuniremos em Innsbruck e finalizaremos tudo. Esperamos assinar o contrato ali."

Heiberg disse que o novo contrato iria incluir a Olimpíadas de verão de 2020, que ainda não tem um país-sede, e os Jogos de Inverno de 2014 em Sochi, a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 e a Olimpíada de Inverno de Pyeongchang em 2018.

O McDonald's é um dos 11 principais patrocinadores, que contribuem com cerca de 100 milhões de dólares cada para cada pacote de dois Jogos, um no verão e outro no inverno, embora o COI não divulgue detalhes sobre acordos individuais.

A empresa é patrocinadora oficial desde 1976.