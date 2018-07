McLaren aposta em corrida equilibrada na Coreia do Sul

"Se eu tivesse que dizer qual carro é favorecido, eu diria que é um circuito bastante neutro e há aspectos que irão favorecer a cada uma das equipas de ponta", disse Prew. "Isso depende de saber se podemos ganhar [tempo] o suficiente nas retas longas e nos setores de alta velocidade para compensar os pontos fortes, talvez, da Red Bull em algumas das curvas mais sinuosas e no o final do circuito", disse.

Satisfeito com o traçado do circuito, o engenheiro comparou a pista com outras do calendário da Fórmula 1. "Tem algumas retas longas com grandes freadas, o que não é diferente do Canadá, que eu acho que vai favorecer o nosso carro. Setor 2 é um pouco mais parecido com a Turquia, onde tivemos uma performance muito boa. E então você chega ao último setor, tipicamente um setor de altíssima pressão aerodinâmica, um pouco mais semelhante com a Hungria", comentou.