McLaren correu com o pé no freio na Austrália por erro de cálculo

MELBOURNE - Martin Whitmarsh, diretor da McLaren, disse ainda em Melbourne, após o GP da Austrália, que os técnicos erraram no cálculo de consumo de gasolina, o que obrigou seus pilotos, Jenson Button, o vencedor, e Lewis Hamilton, terceiro colocado, a reduzir o ritmo de corrida para não enfrentar pane seca no final.

Whitmarsh chegou a dar detalhes de suas dificuldades, a fim de reforçar a ideia de o modelo MP4/27-Mercedes de Button e Hamilton poder responder ainda melhor: "Desde a volta 8 (o GP teve 58) tivemos de conter severamente o consumo de combustível. Inquestionavelmente poderíamos ter sido mais rápidos e ficado em primeiro e segundo."

Com certeza os engenheiros de Red Bull, Mercedes e Lotus, equipes mais estruturadas e com carros que nasceram muito bem, estudarão mudanças já para o GP da Malásia, domingo. E isso vale para todos que disponham de recursos para enviar novos componentes de suas bases, na Europa, para o circuito de Sepang, próximo a Kuala Lumpur.

Com ou sem dissuação a McLaren vai enfrentar já sexta-feira, primeiros treinos livres da segunda etapa do campeonato, adversários que aprenderam muito com a primeira prova do ano e, provavelmente, vão exigir ainda mais de Button e Hamilton.