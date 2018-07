McLaren quer novo motor a partir de 2014 Enquanto Sebastian Vettel, da Red Bull, e Fernando Alonso, Ferrari, se preparam para disputar no fim de semana mais uma etapa da luta pelo título, o GP da Índia, a direção da McLaren manterá um olho no circuito de Buddh, próximo a Nova Delhi, e outro na Europa. Ron Dennis, diretor e sócio da equipe, estuda um novo fornecedor de motor a partir de 2014, apesar do contrato com a Mercedes valer até o fim de 2015.