McNamara brilha em dia de ondas grandes em Peniche

Em um dia sem competição em Peniche, os mais famosos surfistas de ondas grandes do mundo estiveram na praia da Papôa para aproveitar a ondulação que às vezes ficou acima dos 7 metros. Entre os corajosos estavam Carlos Burle, Pedro Scooby e Garrett McNamara, além de dois atletas que estão participando da etapa de Portugal do Circuito Mundial, John John Florence e Nic Von Rupp.

Outros surfistas que estão disputando o Circuito Mundial optaram por fazer um treinamento em águas mais calmas, mas com possibilidade de encontrar grandes tubos e realizar belas manobras. Mas desde cedo a pequena cidade de Peniche ficou movimentada pela expectativa de ondas grandes na Papôa.

Centenas de pessoas foram até o local para apreciar de cima do penhasco que envolve a baía os surfistas mais corajosos. McNamara foi o melhor da sessão, com uma boa sequência de ondas em cima de sua prancha verde. "Foi divertido, apesar de que as ondas estão pouco cavadas e as ondulações fazem você dar saltos", explicou.

Outra praia famosa da região, a do Norte, em Nazaré, tinha possibilidade de receber ondas gigantes, mas o vento forte prejudicou a formação. Por isso que os principais atletas dessa modalidade optaram por ir até a Papôa. Nesta sexta, a ondulação deve perder um pouco da força, o que vai diminuir o tamanho das ondas na região.