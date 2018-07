Medalha em Copa do Mundo de Ginástica agrada Zanetti

A nota é mais alta do que os 15.600 que lhe renderam uma medalha de prata no Mundial do ano passado - ele alcançou a mesma pontuação na final em Cottbus. "O nível da Copa do Mundo foi muito alto, com vários medalhistas. Além de analisar os outros concorrentes, o pódio era um dos objetivos a serem alcançados. Estou bastante contente e, agora, vou continuar treinando para melhorar ainda mais minha nota final nas competições", explicou Zanetti.

O técnico Marcos Goto também comemorou o desempenho do brasileiro na Alemanha. "Ficamos muito satisfeitos com nossos resultados, pois conseguimos menos de 1,00 ponto de desconto nas duas provas executadas e ficamos à frente do atual campeão mundial nas qualificatórias. Isso mostra a grande fase em que está a ginástica no Brasil e nos dá ideia de como será até as Olimpíadas."

Outro ginasta brasileiro em Cottbus foi Athur Nory Mariano, de 18 anos, que estreou em Copas do Mundo com um 12.º lugar no solo e 13.º no salto. "Foram grandes resultados para um atleta de sua idade, ainda com pouca experiência internacional. O Arthur competiu ao lado de nomes expressivos da ginástica mundial, o que assusta um pouco qualquer novato. Tenho certeza de que ele vai melhorar cada vez mais, porque está voltando motivado, com muita vontade de se classificar para a final na próxima oportunidade", avaliou Goto