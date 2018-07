Medalhista olímpico, ciclista australiano é flagrado no exame antidoping

AIGLE - Dono de uma medalha de bronze olímpica e três títulos mundiais da prova contra o relógio, o ciclista australiano Michael Rogers foi flagrado no exame antidoping. Ele já está suspenso preventivamente, após a substância proibida clenbuterol ter sido encontrada em seu organismo durante teste realizado no dia 20 de outubro, durante a disputa de competição no Japão.

Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira pela União Ciclística Internacional (UCI), Michael Rogers foi suspenso preventivamente até que a Federação Australiana de Ciclismo julgue o caso. O clenbuterol é a mesma substância encontrada no exame antidoping do ciclista espanhol Alberto Contador durante a sua vitória na Volta da França de 2010, que lhe rendeu 2 anos de suspensão e a perda do título.

Michael Rogers conseguiu sua medalha olímpica graças ao doping do norte-americano Tyler Hamilton, que tinha vencido a prova contra o relógio nos Jogos de Atenas, em 2004, e foi desclassificado. Assim, o australiano, então o quarto colocado, herdou o bronze.

No caso dos três títulos mundiais, conquistados entre 2003 e 2005, Michael Rogers também herdou o primeiro deles, após o ciclista britânico David Millar, que tinha vencido a prova, ter admitido o uso de doping.