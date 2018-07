Medalhista olímpico do hipismo, britânico está internado após queda em prova

De acordo com os relatos, Fox-Pitt caiu de cabeça e, por isso, a preocupação aumentou. Um comunicado divulgado pela organização da prova no momento do acidente explicou que "William sofreu um trauma na cabeça, mas está bem. Sua condição é estável e ele está sob sedação".

Já nesta segunda-feira, a própria organização divulgou uma atualização do estado do cavaleiro. "William foi submetido a mais testes e vai permanecer sedado e sob observação", explicou. Fox-Pitt tem 46 anos e faturou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2004 e 2012, além do bronze em 2008.