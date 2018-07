Medalhista olímpico é confirmado na São Silvestre

Campeão da São Silvestre em 2011 e medalha de bronze nos 10 mil metros da Olimpíada de Londres, no ano seguinte, o etíope Tariku Bekele foi confirmado nesta sexta-feira pela organização da prova paulistana, que completa 90 anos de existência em 2014.

Bekele, de 27 anos, é o irmão mais novo de Kenenisa Bekele, recordista mundial dos 5 mil e 10 mil metros, mas que agora se dedica às maratonas - quer disputar os 42.195 metros nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Tariku havia disputado uma prova de 15 km, a distância da São Silvestre, apenas uma vez antes de desembarcar em São Paulo em 2011.

A presença do etíope foi pouco notada, já que naquele ano a prova teria Marilson Gomes dos Santos e o queniano Martin Lel. Mas brilhou nas ruas da capital debaixo de uma chuva torrencial, no ano em que a chegada não foi na avenida Paulista, mas no Obelisco do Ibirapuera.

Depois da Olimpíada, o etíope não teve resultados muito relevantes. Mas fez a mesma transição que o irmão e, agora, tem se dedicado mais às provas de rua. Em 2014, sua melhor performance foi na Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, em que correu 21 km em 1h02min11, seu recorde pessoal.