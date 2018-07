Medalhista olímpico em Pequim, saltador britânico morre em acidente de moto

O ex-saltador britânico Germaine Mason, medalhista de prata no salto em altura na Olimpíada de Pequim, em 2008, morreu nesta quarta-feira pela manhã em um acidente de moto. A tragédia foi confirmada pela polícia da Jamaica, terra natal do ex-atleta de 34 anos e onde aconteceu a fatalidade.

De acordo com as informações das testemunhas, Mason perdeu o controle de sua moto na região de St. Andrew, próxima à capital jamaicana Kingston. Alguns presentes relataram que o ex-atleta só teria sofrido o acidente porque evitou uma batida com um carro desgovernado.

Destaque da Jamaica em competições de base, Mason sofreu com lesões e só voltou a competir em alto nível quando passou a defender as cores da Grã-Bretanha. Em Pequim, conseguiu a melhor marca da carreira ao saltar 2,34m e faturou a medalha de prata. Ele só ficou atrás do russo Andrey Silnov, que obteve a marca de 2,36m.