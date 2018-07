Medalhista olímpico Nelson Prudêncio morre aos 68 anos

O câncer foi descoberto tardiamente e já estava em estado irreversível. Nos últimos dias, Prudêncio estava em coma profundo na Unidade de Terapia Intensiva da Casa de Saúde, em São Carlos. Familiares chegaram a pensar em levá-lo para um hospital em São Paulo, mas a gravidade de seu estado impediu a transferência.

De acordo com comunicado divulgado no site do hospital, o velório seria realizado na manhã desta sexta-feira no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, com o sepultamento marcado para as 16h30.

Nelson Prudêncio é considerado um dos principais nomes do salto triplo brasileiro, seguindo a tradição de atletas como Adhemar Ferreira da Silva e João do Pulo. Foi em 1968, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, que Prudêncio protagonizou uma das disputas mais emocionantes já vistas no atletismo mundial.

Para conquistar a medalha de prata, ele encarou o soviético Viktor Saneyev e o italiano Giuseppe Gentile em uma disputa emocionante, definida por diferença de centímetros. No final, Saneyev ficou com o ouro e Gentile obteve o bronze. A prova foi tão acirrada que o recorde mundial chegou a ser batido nove vezes em um período de apenas quatro horas.

Nascido em Lins, no interior paulista, no ano de 1944, Prudêncio afirmava querer ver novamente o Brasil no pódio do salto triplo em jogos olímpicos, o que não ocorre há mais de 30 anos. Ele chegou a desenvolver um estudo acadêmico na Universidade de São Carlos no qual aponta a importância da ciência para ajudar os atletas que disputam essa modalidade no país.