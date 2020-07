Medalhista olímpico projeta CT de primeiro mundo para o hipismo brasileiro

O hipismo ganha um novo centro de treinamento, com um sistema de formação de atletas e cavalos inédito no Brasil, e uma competição com uma premiação milionária de quase R$ 2 milhões. Esses são os projetos idealizados e realizados pelo cavaleiro olímpico Alvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, medalhista de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 e nos de Sydney-2000, em seu haras na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo.

A futura arena criada especialmente para o hipismo - o DTC (Doda Training Center) - vai oferecer para cavaleiros e cavalos o DTS - Doda Training System - , método desenvolvido pelo medalhista olímpico para treinar atletas e preparar cavalos novos. O local tem uma pista de grama e duas de areia, além de picadeiro coberto com arquibancada e mezanino. São 100 cocheiras e outras 25 estão em fase de construção, além de outras 200 que também serão construídas. A expectativa é receber de 25 a 30 eventos por ano no local, inclusive uma etapa da Copa do Mundo.

"O DTS, o Doda Training System, é um sistema de treinamento que eu montei para que os alunos tenham acesso a tudo que aprendi na Europa nos últimos 22 anos, e que continuo aprendendo, sem a necessidade de estar na Europa, com um investimento tão alto", explicou Doda, em entrevista ao Estadão, que irá fazer a assessoria dos atletas à distância e presencialmente, no início, uma vez por semana.

"Em breve vamos conseguir formar cavaleiros ambiciosos, de diversas idades, que independente de sonhos olímpicos, querem ser campeões em suas categorias. Vamos conseguir ter uma equipe sensacional, com um método de trabalho padronizado com o Sistema Doda de treinamento", comentou o cavaleiro, explicando a ideia da construção do CT.

"Com esse propósito é que concebi e construí o DTC, para ser o 'nível universitário' do hipismo brasileiro, pois aqui infelizmente é como se não houvesse cursos a partir do nível colegial obrigando, como foi o meu caso, a ir para o exterior aos 17 anos de idade, deixando minha família e amigos. Quando uso o termo 'universitário' quero enfatizar a necessidade do cavaleiro pensar e agir e não simplesmente montar. Para isso há necessidade de ampliar seus conhecimentos para outras matérias como o bem estar do animal, o material, as regras, a estratégia competitiva, a conduta e a ética esportiva", afirmou Doda.

COMPETIÇÃO

Idealizado e organizado por Doda, o DTC Equestrian Tour 2020 vai distribuir R$ 1,813 milhão em 8 etapas e na grande final para os atletas Top 25 de cada categoria. Só na etapa decisiva o valor vai ultrapassar meio milhão de reais. O evento será realizado de agosto a novembro e a expectativa é receber de 120 a 135 conjuntos.

"Meu objetivo é sempre acrescentar, dando um 'upgrade' à estrutura existente com benefícios de efeito multiplicador. Assim como na formação de cavaleiros e amazonas em nível de alto rendimento para aqueles atletas que tem talento e precisam de um trabalho de excelência, também penso nas competições como complementares às dos clubes, porém com um programa de provas de primeiro mundo", comentou Doda, que tem experiência na organização desse tipo de evento.

"Minha família tem tradição de realizar no Brasil os maiores e melhores concursos hípicos do País. Recentemente inovei e revolucionei com o sucesso do LXTC e agora com o DTC, mas no passado meu pai realizou durante anos a Pamcary Young Riders Cup e eu, o Athina Onassis Horse Show", concluiu.

Doda assegurou que toda a estrutura do DTC está preparada de acordo as medidas sanitárias das autoridades de saúde de Itatiba e do governo de São Paulo para o combate ao novo coronavírus. "Temos a vantagem de contar com uma propriedade particular com toda infraestrutura em Itatiba. Em sendo uma propriedade privada, pudemos tomar todas as providências de isolamento social conforme orientação governamental com todo rigor. Outro aspecto de suma importância é a competência da prefeitura local, que com suas medidas inteligentes faz um trabalho excelente e vem obtendo um dos melhores resultados do País", afirmou.