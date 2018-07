Medalhistas e ex-atletas participam de evento esportivo em São Paulo

Medalhistas olímpicos e ex-atletas estão presentees na III Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social. O evento, que acontece desde a última quarta-feira no Sesc Consolação, em São Paulo, e vai até o próximo sábado, tem como objetivo principal discutir a importância do esporte como agente central no desenvolvimento humano.

Nesta quinta, às 15h, Ana Moser apresentará ao lado de Raí o relatório "Cidades do Esporte", elaborado pela ONG Atletas do Brasil, da qual Ana Moser é presidente. O documento trará um diagnóstico do esporte nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. "O nosso objetivo na Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social é mostrar a importância das políticas públicas para promover o acesso ao esporte para todos", explica o ex-meia do São Paulo e da Seleção Brasileira.

"Mais do que retratos das cidades-sede da Copa, veremos um relatório parcial daquilo que não existe porque não foi entregue pelas cidades e estados. Por isso a nossa dificuldade em articular os esportes ao desenvolvimento humano. Essa é a importância da questão. Isso é a base da educação e da saúde. Precisamos olhar de maneira estratégica para o ineditismo e como isso pode não só afetar o relatório das 12 cidades-sede, mas o Brasil como um todo", destaca Ana Moser.

Para a ex-jogadora de basquete Magic Paula, o grande legado da Copa nas 12 cidades-sede foi a injeção de ânimo na economia. "A Copa nos trouxe muitos turistas e acredito que esse tenha sido o maior legado, porque movimentou a economia do país e fez girar o nosso dinheiro", analisa a ex-atleta, que defendeu a seleção brasileira de basquete por 22 anos.

A Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social 2014 vai até sábado. Nesta quinta haverá mais um ciclo de palestras e o lançamento do relatório idades do Esporte". Na sexta e no sábado, haverá oficinas de práticas esportivas com destaque para o último dia, quando serão oferecidas oficinas gratuitas de Futebol de Rua, Tchoukball e Tênis na Praça da Sé, no centro de São Paulo, das 8h às 12h.