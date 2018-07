Médico acusa IAAF de ter banido atletas por questões sexuais

Polêmica

JOHANNESBURGO

Enquanto o caso de Caster Semenya não chega ao fim - a meio-fundista, campeã mundial dos 800 m, tem sido alvo de uma investigação de gênero desde agosto -, um cientista esportivo sul-africano faz uma grave acusação: oito mulheres, que passaram por processo semelhante, foram banidas secretamente do esporte pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF), com anuência do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A revelação foi feita por Tim Noakes em entrevista à Reuters. O especialista afirma que as entidades esportivas estão mais interessadas em "varrer para baixo do tapete" casos polêmicos do que investigar, seriamente, supostas vantagens físicas de intersexuais (hermafroditas) no esporte. "Todas essas atletas foram tiradas do atletismo no passado e alertadas de que, se fizessem alarde sobre isso, teriam suas vidas expostas", disse o médico, cofundador da Academia de Ciência Olímpica do COI. "Portanto, está claro que a questão não é sobre vantagens no esporte, mas sobre manter o movimento olímpico livre de questionamentos."

Noakes não quis revelar o nome das atletas, nem quando o afastamento foi imposto. Suas declarações não foram comentadas pela IAAF, tampouco pelo COI. A única entidade a se pronunciar foi a Federação Sul-Africana de Atletismo, que classificou como "fofoca" os comentários do médico.

Enquanto isso, Caster Semenya continua à espera de um resultado para os testes de feminilidade que realizou no ano passado - a IAAF afirma que um veredicto sobre o caso será dado até junho.

Enquanto isso não ocorre, as especulações aumentam e Semenya continua proibida de competir. A imprensa internacional já noticiou que Caster é hermafrodita e teria testículos no lugar do útero, o que explicaria sua alta produção de testosterona (hormônio encontrado tanto em homens quanto em mulheres).

"Caster deve voltar a correr", decretou Noakes. "Ela não corre rápido como um homem nem tão mais rápido do que outras mulheres. Se ela tivesse um tempo na casa do 1min41, aí teríamos um problema." O recorde mundial da atleta é de 1min55s45.