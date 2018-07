Médico da seleção tranquiliza e diz que Fred pode jogar no sábado

RIO - Se a lesão de Fred causou preocupação na comissão técnica da seleção brasileira no fim de semana, o exame realizado no jogador nesta segunda-feira pelo médico da seleção, José Luiz Runco, serviu para tranquilizar o técnico Luiz Felipe Scolari. De acordo com Runco, a lesão não é grave e o atacante deverá voltar a campo em breve. "O Fred está bem, não tem nenhum problema", resumiu.

Segundo o médico, se for desejo do Fluminense o jogador poderá inclusive estar em campo no próximo sábado, quando o time recebe o Boavista, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. "Acredito que poderá jogar sim, não vejo problema nenhum", disse Runco.

Afastado dos gramados por aproximadamente cinco meses devido a uma lesão na coxa direita, sofrida no final de agosto do ano passado, Fred voltou a atuar nesta temporada. O jogador disputou duas partidas do Campeonato Carioca, mas, visivelmente sem ritmo, ficou abaixo do esperado. Depois disso, o atacante foi poupado por duas partidas e, na semana passada, sentiu dores na coxa durante um treino.

Felipão convoca nesta terça-feira a seleção brasileira para o último amistoso antes da divulgação da lista para a Copa do Mundo, mas, até em função da lesão do atacante, decidiu chamar num primeiro momento apenas jogadores que atuam no exterior. Os atletas que atuam em clubes do País serão convocados às vésperas do amistoso contra a África do Sul, que ocorre em 5 de março, em Johannesburgo.