Médico diz que caso é grave e Schumacher luta pela vida Os médicos do Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, na França, foram cautelosos ao comentar o estado de saúde do alemão Michael Schumacher, mas reiteraram que a sua situação é crítica, após ele sofrer um acidente no último domingo, quando esquiava nos Alpes Franceses. Assim, declararam que o dono de sete títulos na Fórmula 1 luta pela sua vida.