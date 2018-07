Médico diz que estado de Samaranch é muito grave

Juan Antonio Samaranch, ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), se encontra "em estado grave", depois de ser internado nesta terça-feira em uma clínica em Barcelona nesta terça-feira. O espanhol de 89 anos está sob observação por problemas cardíacos, disse Rafael Esteban, diretor do hospital Quirón.

"O senhor Juan Antonio Samaranch Torelló está internado no Hospital Quirón de Barcelona por causa de uma insuficiência coronariana aguda", assinalou Esteban, em um comunicado. "Atualmente está submetido a uma vigilância intensa e o estado é muito grave".

Samaranch, que presidiu o COI entre 1980 e 2001, tem sofrido com problemas de saúde nos últimos anos. Ele ficou internado por 11 dias na Suíça com "fadiga extrema" em 2001, depois de retornar de um encontro do COI, que elegeu Jacques Rogge como seu sucessor.

Pouco depois foi hospitalizado em Barcelona por hipertensão, e é submetido a diálise por problemas nos rins. O dirigente também foi internado em outubro, depois de se sentir mal durante uma assembleia. Além disso, o dirigente espanhol passou dois dias em um hospital de Madri em 2007, após ficar tonto.

Samaranch cumpriu a segunda presidência mais longa da história do COI. Depois de deixar o cargo, se manteve ativo no ambiente olímpico e fez campanha para a candidatura de Madri para organizar os Jogos de 2012 e 2016. A cidade perdeu as eleições para Londres e Rio, respectivamente.