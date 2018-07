Médico diz que volante Paulinho é dúvida para próximo jogo

FORTALEZA - O médico José Luiz Runco confirmou nesta quinta-feira que o volante Paulinho é dúvida na seleção brasileira para o duelo com a Itália, no próximo sábado, em Salvador, que definirá o primeiro colocado do Grupo A da Copa das Confederações. Já o zagueiro David Luiz pode ser poupado no último jogo da primeira fase. Ambos deixaram o triunfo por 2 a 0 sobre o México, na quarta-feira, em Fortaleza, com problemas e passarão por novas avaliações.

David Luiz sofreu uma fratura no nariz, como já havia sido confirmado pelo próprio jogador, em função de choque casual sofrido com Thiago Silva durante o duelo no Castelão. Runco explicou que aguarda a realização de um exame detalhado para definir que tipo de fratura foi sofrida pelo zagueiro.

"David Luiz acordou bem. Conforme a programação inicial, fará exame em Salvador com um otorrinolaringologista. Aí, vamos decidir se joga no sábado", explicou Runco. "Quero tirar a imagem para ver se houve fratura óssea ou só na cartilagem", completou o médico da seleção brasileira.

De acordo com Runco, as chances de David Luiz entrar em campo são boas, pois o zagueiro não precisará usar uma máscara para proteger o seu nariz. "Não haverá necessidade de nenhum uso de proteção, porque não compromete vias aéreas e o aspecto estético", disse, lembrando que David Luiz não precisou ser substituído contra o México, apesar do choque com Thiago Silva no primeiro tempo.

A situação de Paulinho, porém, parece ser um pouco mais preocupante. O volante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a partida da última quarta-feira. Runco explicou que aguardará a evolução do jogador para definir se ele poderá enfrentar a Itália. "Não é preciso fazer exame de imagem. Vai ser acompanhado e vamos determinar se pode ou não participar do próximo sábado", disse.

O médico da seleção brasileira reconheceu que Paulinho poderá ser poupado em Salvador, mesmo que a sua lesão não seja grave. "A entorse dele foi leve. Ainda tem dor. Com tratamento, essa dor pode sumir e ele tenha condições de jogo", explicou.