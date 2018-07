Médico do Corinthians espera Adriano na Copa Libertadores

SÃO PAULO - O atacante Adriano deve fazer "um ou dois jogos" pelo Campeonato Paulista antes de o time estrear na Libertadores, dia 15 de fevereiro, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Essa é expectativa do médico do Corinthians, Joaquim Grava. "Conversei com ele no sábado. O Adriano está animado, treinando muito e emagrecendo."

Emagrecer e fortalecer a musculatura da perna esquerda são as metas que o atacante tem pela frente antes de voltar aos gramados. Na temporada, Adriano atuou por 45 minutos no amistoso contra o Flamengo. E, se não tivesse faltado a um treino, teria enfrentado a Portuguesa, também em amistoso pela pré-temporada.

A comissão técnica entendeu que a melhor opção era tirar Adriano dos jogos oficiais e aumentar a carga de treinos. Ainda não há previsão para que o atacante volte a jogar, embora já se tenha uma ideia de quando o Imperador terá condição satisfatória de jogo. "A estreia na Libertadores é dia 15 de fevereiro. Para esse jogo, não sei (se ele vai estar bem), mas o Adriano, com certeza, estará bem no final de fevereiro", disse Grava ao Estado.

Olho na balança. A meta é que Adriano chegue a 98 quilos para poder voltar a jogar. Na semana passada ele estava com 103. Ontem, o atacante treinou finalizações no CT enquanto Tite comandava um trabalho tático com reservas. Os titulares que enfrentaram o Linense fizeram um trabalho de recuperação na academia.

O Corinthians volta a campo amanhã pelo Campeonato Paulista contra o Ituano, em Itu. Tite não pode contar com William (machucado). Liedson, Emerson e Jorge Henrique, com dores musculares, são dúvida.