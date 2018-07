Médico do São Paulo descarta aposentadoria de Rogério Ceni

A comissão técnica do São Paulo ainda não confirmou se o goleiro Rogério Ceni fará cirurgia para tratar a lesão em um ligamento do ombro direito, mas o médico José Sanchez garantiu que, qualquer que seja a medida tomada, o capitão voltará a jogar no mesmo nível e descartou a aposentadoria. "Não acho que seja o fim. Ele vai fazer (a cirurgia), se for preciso, e vai voltar. A lesão que teve no tornozelo foi pior que essa", afirmou Sanchez, lembrando a contusão do goleiro em 2009.

Aos 39 anos, completados ontem com direito a parabéns no estádio do Morumbi por parte da torcida, o goleiro tem contrato apenas até o final do ano.

No entanto, o próprio presidente Juvenal Juvêncio já avisou que, se depender da vontade do São Paulo, a renovação é automática. "Enquanto ele tiver condições físicas, vai jogar", afirmou o dirigente. Agora, com a contusão, a preocupação é evidente.

Se dependesse apenas dos médicos, o goleiro já teria passado pela cirurgia. "Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. No nosso entendimento, o Rogério precisará passar por um tratamento cirúrgico. Mas ele tem a impressão de que pode ficar bom sem ser operado. Vai chegar o momento em que teremos de definir", explicou Sanchez.

Na realidade, Rogério sentiu uma melhora grande nos últimos dias e por isso prefere esperar um pouco mais, pois considera que pode ficar bom só com tratamento e fisioterapia. "Ele não estava muito convicto de que teríamos de operar. Mas ele tem de provar que consegue fazer os movimentos sem dor."

Segundo o médico, o prazo máximo para recuperação do goleiro seria de seis meses. "O procedimento é rápido e simples, a recuperação é que é demorada", avisa. Nos próximos dias ele vai avaliar a evolução clínica do jogador para então bater o martelo sobre a situação. De qualquer maneira, a diretoria já avisou que não pretende contratar outro goleiro. "O Denis será titular e temos outros dois para a reserva", diz João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol. /P. F.