Médico Lidio Toledo morre no Rio Morreu ontem pela manhã no Rio, aos 78 anos, o ex-médico da seleção brasileira Lidio Toledo. Ele foi internado no Hospital Samaritano, na zona sul da cidade, anteontem à noite com um quadro infeccioso agudo e não resistiu, informou a assessoria de imprensa da instituição. O ortopedista também tinha problemas cardíacos e sofria de insuficiência renal.