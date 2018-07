Médico vê Adriano só 6 kg acima do peso

Em seu primeiro dia no Corinthians, Adriano não se atrasou. Chegou e foi direto para a sala de musculação do centro de treinamento. O atacante mostrou-se visivelmente acima do peso, mas isso não preocupa a comissão técnica. "Olhando para ele, diria que está no máximo uns seis quilos acima de seu peso ideal. Mas em dez dias ele perde isso", avaliou o médico Joaquim Grava.

O especialista até descartou uma dieta para o Imperador. "Isso é balela. Ele tem de comer ou então vai faltar combustível para os treinamentos. Nessa preparação não se pode fazer uma perda de peso rápida. Precisamos fazer um fortalecimento muscular para depois perder peso. O próprio atleta sabe do que necessita."

O fisioterapeuta Bruno Mazziotti também acompanhou as primeiras atividades de Adriano. E não se mostrou preocupado com o excesso de peso do atacante. "O Adriano vai gastar muito mais calorias do que consumir. Nessa fase inicial de preparação ele poderá beber uma cervejinha uma vez por semana", revelou. "Depois disso podemos liberar até duas vezes."

A principal preocupação da comissão técnica é em relação ao ombro direito do atleta. Ele se machucou quando estava na Roma, passou por cirurgia em 25 de janeiro e, segundo Mazziotti, apresenta ótima evolução. "Ele está em fase final de recuperação e nunca apresentou histórico de lesão grave." Adriano deve estrear em 22 de maio, contra o Grêmio, em Porto Alegre, na 1.ª rodada do Brasileiro.