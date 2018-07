Medina, Mineirinho e Filipe Toledo avançam  na África do Sul

Após um péssimo desempenho na primeira rodada da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, do Circuito Mundial de Surfe, na última sexta-feira, quando seus nove competidores foram derrotados, o Brasil reagiu na retomada da disputa. Nesta segunda, seis representantes do País avançaram da repescagem para a terceira fase - ainda que Italo Ferreira tenha sido eliminado na sequência.

Líder do ranking, Adriano de Souza avançou na repescagem ao derrotar o sul-africano Slade Prestwich por 14,33 a 13,04. Na terceira fase, o seu oponente vai ser o norte-americano Dane Reynolds.

Filipe Toledo, segundo colocado na classificação geral, passou pelo sul-africano Michael February por 12,00 a 8,00. Agora ele fará um duelo brasileiro com Alejo Muniz, que bateu o australiano Taj Burrow por 18,13 a 15,83.

Gabriel Medina venceu por 16,00 a 10,44 o irlandês Glenn Hall, seu algoz na etapa da Gold Coast. O australiano Matt Wilkinson será o seu adversário na terceira fase em Jeffrey Bay.

Italo Ferreira superou o havaiano Dusty Payne por 15,96 a 15,16 na repescagem. Porém, na sua bateria pela terceira fase, o brasileiro perdeu para o australiano Kai Otton por 15,50 a 12,83. Em um duelo de compatriotas, Wiggolly Dantas venceu Miguel Pupo por 17,77 a 15,23. Seu oponente na terceira fase vai ser o australiano Joel Parkinson.

Tomas Hermes foi eliminado pelo australiano Owen Wright (16,17 a 13,77). Em uma bateria de alto nível, Jadson André foi superado pelo australiano Kai Otton por 18,10 a 17,07.

A etapa de Jeffreys Bays do Circuito Mundial de Surfe está prevista para ser retomada nesta terça-feira, desde que as condições do mar sejam boas.