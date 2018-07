Medina, Mineirinho, Filipe Toledo e Wiggolly avançam às quartas

O Brasil segue dando show na etapa de Trestles, na Califórnia (Estados Unidos), do Circuito Mundial de Surfe. Neste sábado, em um dia de muitas emoções e disputas, quatro brasileiros se sobressaíram e conseguiram avançar às quartas de final: Gabriel Medina, Adriano de Souza (Mineirinho), Filipe Toledo e Wiggolly Dantas.

Atual campeão do circuito, Gabriel Medina parece ter reencontrado o seu melhor surfe nesta temporada. Depois de fazer a final da etapa do Taiti, no mês passado, o brasileiro se garantiu nas quartas em Trestles vencendo uma aguardada bateria contra Kelly Slater e Owen Wright, um dos candidatos ao título de 2015.

Na última bateria da quarta fase, Medina não se incomodou com o peso dos rivais e garantiu a sua classificação com a soma de 16,90. Wright, que é atualmente o terceiro colocado do Mundial, somou 16,40, enquanto que Kelly Slater marcou 8,37.

Dois brasileiros mais bem colocados no Mundial, Adriano de Souza (líder da temporada) e Filipe Toledo também avançaram às quartas de final. Mineirinho fez 13,10, derrotando Wiggolly Dantas e também o australiano Joel Parkinson. Já Filipe Toledo venceu uma bateria toda brasileira contra Miguel Pupo e Italo Ferreira. Filipinho saiu vencedor conseguindo notas altas para mandar seus compatriotas para a repescagem.

Na disputa da repescagem por vaga nas quartas de final, dos três brasileiros na água, só um passou. No duelo brasileiro, Wiggolly Dantas levou a melhor contra Ítalo Ferreira. E Miguel Pupo não conseguiu passar pelo australiano Joel Parkinson.

As quartas de final já estão definidas. Na primeira bateria, Filipe Toledo enfrentará Joel Parkinson. Na sequência, uma disputa brasileira entre Mineirinho e Wiggolly Dantas. A terceira bateria será entre os australianos Mick Fanning, que eliminou Kelly Slater na repescagem, e Adrian Buchan. Por fim, Gabriel Medina entrará no mar para encarar o norte-americano Nat Young.