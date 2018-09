Medina brilha e termina segundo dia da etapa de Surf Ranch na liderança

Gabriel Medina brilhou no segundo dia da etapa de Surf Ranch do Circuito Mundial de Surfe. No primeiro evento do campeonato disputado em uma piscina de onda, o brasileiro teve desempenho quase perfeito ao garantir a primeira posição até agora da disputa com um total de 17,70 pontos.

A etapa de Surf Ranch, a oitava da temporada 2018, não é disputada em baterias como as demais do campeonato. Pelas peculiaridades do evento, cada competidor entra duas vezes na água na fase inicial, surfando para a esquerda e a direita. E as melhores são determinadas para definir a classificação. Após 18 surfistas competirem na quinta-feira, a sexta foi reservada aos 18 mais bem ranqueados.

No sábado, os 36 surfistas da elite vão ter uma chance final, sendo que os oito de melhor desempenho se garantirão na disputa pelo título da etapa de Surf Ranch, que tem previsão de conclusão no domingo.

Com um aéreo espetacular, Medina conseguiu a melhor nota do evento, com 9,30, e um somatório de 17,70. Filipe Toledo também se destacou com uma nota 9,17 e um total de 15,47, só ficando atrás do japonês Kanoa Igarashi e do australiano Owen Wright, além de Medina, na quarta posição. Com um 8,27 na direita e o total de 14,70, Italo Ferreira ficou na oitava colocação. E se os três brasileiros mantiverem esses postos no sábado, estarão garantidos na final.

Com dificuldades nos tubos, Willian Cardoso conseguiu apenas 8,27 pontos, o que o deixou em 35º lugar entre os 36 surfistas participantes da etapa de Surf Ranch. Ele só foi melhor do que Michael Rodrigues, com 7,73 pontos.