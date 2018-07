Medina comemora título: 'Consegui realizar meu sonho'

Após se consagrar o novo campeão mundial de surfe na sexta-feira, Gabriel Medina de apenas 20 anos postou em seu Instagram uma mensagem em agradecimento aos seus familiares, torcedores e patrocinadores.

"Primeramente quero agradecer a Deus, se não fosse ele nada disso tinha acontecido. Esse é o momento mais feliz da minha vida! Consegui realizar meu sonho, sonho da minha família, em especial, do meu pai Charles e minha mãe Simone e também o sonho de todos os brasileiros que amam o surf! Sou realmente abençoado por Deus! Obrigada senhor! Obrigado a todos pela torcida e não posso deixar de agradecer meus patrocinadores, meu shapper pelo apoio que me deram de todas as formas!", escreveu o surfista.

Gabriel Medina derrotou os experientes Kelly Slater e Mick Fanning em Pipeline, no Havaí. Sua ótima campanha rendeu-lhe o título de campeão mundial e de novo ídolo esportivo do Brasil.

Uma foto publicada por Gabriel Medina (@gabrielmedina) em Dez 12, 2014 at 11:47 PST

De Maresias, o surfista brasileiro fez história ao ser o primeiro do país a se destacar na modalidade. Com boa vantagem sobre seus concorrentes, Medina mostrou sua capacidade durante a competição suficiente para conquistar o título mundial.