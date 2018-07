Gabriel Medina dá show e tira 10 'unânime' em onda de Fiji; assista

Gabriel Medina está brilhando em Fiji. Nesta quarta-feira, o campeão mundial de surfe em 2014 tirou uma nota 10 unânime em uma onda na bateria da quarta fase da etapa e se garantiu nas quartas de final, superando Dusty Payne e Michel Bourez.

Com início de ano instável, Medina, assim como no ano passado, vem crescendo de rendimento com o decorrer do Mundial de Surfe e, em Fiji, mostra que está pronto para vencer a sua primeira etapa no ano. Após passar as três primeiras fases com autoridade, ele deu show, conseguindo dois tubos em uma mesma onda e recebeu a nota 10 de todos os jurados. Essa nota, somada a um 4,60, fez com que ele somasse 14,60 na bateria, superando os 11,16 do havaiano Dusty Payne e 10,23 de Michel Bourez, da Polinésia Francesa.

Wow. Perfect 10!@gabrielmedina #FijiPro - Watch LIVE worldsurfleague.com or download our free app! Um vídeo publicado por World Surf League (@wsl) em Jun 15, 2016 às 1:00 PDT

Além de Medina, que já está nas quartas de final, os brasileiros Adriano de Souza, Wiggolly Dantas e Jadson André também estão vivos na disputa e sonham com o título em Fiji.