Medina disputará etapa no Havaí antes de luta por título mundial

surfista brasileiro Gabriel Medina decidiu de última hora participar de uma competição no Havaí - o Vans World Cup, segunda etapa da Tríplice Coroa Havaiana, que conta pontos para o ranking de acesso. A competição tem início na próxima segunda-feira, dia 24, e será disputada na praia de Sunset Beach. "Não estava previsto, mas ele vai competir", explicou o assessor de imprensa do atleta, Jaime Medina.

A competição não muda o cenário para a disputa do título mundial, em Pipeline, com início previsto para 8 de dezembro. Mas já ajuda o surfista a pegar algumas ondas no Havaí e testar os exercícios físicos que fez nos últimos dias com o preparador físico Allan Menache. Medina fez as mesmas atividades que tinha feito antes das disputas em Fiji e no Taiti nesta temporada, torneios que acabou vencendo.

Nesta quinta, ele vai embarcar para o Havaí ao lado do pai e treinador Charles. Gabriel ficará em uma casa mantida pela sua patrocinadora Rip Curl e ao lado de outros atletas da marca, como o australiano Mick Fanning, que disputa com o brasileiro o título mundial da temporada. Além deles, o norte-americano Kelly Slater também tem chances de conquistar o seu 12.º título mundial.

O grande problema de Slater é se recuperar a tempo de disputar a última etapa do Circuito Mundial. Em um momento de lazer, quando estava surfando em Fiji, ele acabou quebrando o pé e divulgou nesta terça, pelas redes sociais, que sua recuperação vai demorar mais que o previsto. Tanto que falou que está torcendo para os primeiros dias de disputa não terem boas condições, para que a abertura da etapa seja adiada. Taj Burrow e o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, já são baixas certas.