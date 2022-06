Medina é eliminado na repescagem em Saquarema; Ibelli consegue nota 10 e avança

Tricampeão do Circuito Mundial de Surfe, Gabriel Medina está fora da disputa pelo título desta temporada. O brasileiro foi superado pelo australiano Callum Robson na repescagem da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, e acabou eliminado precocemente, resultado que mina suas esperanças de conseguir entrar no top 5 mundial para disputar o WSL Finals na Califórnia, em setembro.

Depois de anunciar que se afastaria das competições e não participar das cinco primeiras etapas do circuito, Medina voltou a competir no final de maio e foi terceiro lugar tanto em G-Land, na Indonésia, quanto em Punta Roca, em El Salvador. Com os dois pódios, somou 13.320 pontos no ranking e se colocou na 23º posição. Apesar da distância grande para os primeiros colocados, uma vitória no Brasil poderia deixá-lo vivo na disputa pelo título.

A jornada do surfista paulista na Praia de Itaúna começou na quinta-feira, quando perdeu a primeira rodada para Connor O’Leary. Com isso, precisou ir para a disputa da repescagem, nesta sexta, para tentar uma vaga nas oitavas de final. Apoiado pelos torcedores brasileiros, pegou uma onda de 7.50 logo no início, mas viu seu adversário, o australiano Callum Robson, conseguir um 6.00 em seguida, antes de descartar a nota com um 8.17 e um 7.40.

Na tentativa de bater a nota geral de 15.57 alcançada por Robson, Medina conseguiu somar apenas mais 2.87 e fechou a bateria com 10.37 pontos. Ele até tentou um aéreo na parte final, mas se desequilibrou na aterrissagem. Ao sair do mar, foi visto mancando e se queixou de dores por causa de uma pancada no joelho direito.

IBELLI 10

Apesar da frustração vivida por Medina, o Brasil teve motivos para celebrar muito em Saquarema. Também participando da repescagem, Caio Ibelli pegou um tubo e conseguiu uma nota 10 durante confronto com o compatriota Jadson André. Foi apenas o segundo 10 obtido por um surfista nesta temporada do circuito mundial.

A onda perfeita só veio quando faltavam poucos minutos para a bateria acabar, após Jadson liderar desde o início. No fim das contas, Ibelli fez 14.43 contra 8.83 do adversário e avançou. Nas quartas de final, vai enfrentar outro brasileiro, Samuel Pupo, classificado direto da primeira rodada, sem necessidade de repescagem.

Quem também precisou de uma segunda chance para avançar às oitavas e entrou na água nesta sexta foi Mateus Herdy, convidado pela WSL para participar da etapa no lugar do havaiano Barron Mamiya, lesionado. Herdy enfrentou o japonês Kanoa Igarashi, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, acertou lindos aéreos e fez 16.00 contra 12.90 do adversário para avançar. Na próxima fase, enfrenta o australiano Jack Robinson.

Na disputa feminina, Tatiana Weston-Webb, única representante do Brasil na Praia de Itaúna, conseguiu uma nota final de 11.40 e avançou às semifinais ao vencer a australiana Isabella Nichols, que fez apenas 4.50. Na semifinal, Tati enfrenta a havaiana Carissa Moore.