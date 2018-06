Medina e Filipinho avançam e Italo perde liderança com eliminação em Saquarema

O surfista brasileiro Italo Ferreira deixará a liderança do ranking do Circuito Mundial de Surfe ao ser eliminado na terceira fase da etapa do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Sem Italo, então dono da lycra amarela, a briga pela ponta da temporada ficará entre os brasileiros Gabriel Medina e Filipe Toledo, que avançaram nas direitas da praia da Barrinha, e o australiano Julian Wilson.

Italo, que entrou na etapa dividindo a liderança da temporada com Wilson, foi eliminado em Saquarema na terceira fase em um duelo brasileiro com Yago Dora. O catarinense levou a melhor sobre o surfista potiguar por 10,56 a 9,70 ao acertar um aéreo nos minutos finais da bateria, virando o placar. Na quarta fase, Dora enfrentará o australiano Wade Carmichael e o havaiano John John Florence.

Com Italo fora e as baixas de rivais, como o australiano Owen Wright, já eliminado, a disputa pela liderança ficará entre Wilson e os brasileiros. E Medina aparece em melhores condições após a bom triunfo na terceira fase, sobre o australiano Mikey Wright por 13,10 a 12,64. Na sequência, o campeão mundial de 2014 duelará com os havaianos Sebastian Zietz e Ezekiel Lau.

Filipinho teve mais dificuldade para avançar na disputa. Numa briga apertada, ele superou o havaiano Keanu Asing por 6,90 a 6,37. Na quarta fase, que vale vaga nas quartas de final, Filipinho entrará numa bateria totalmente brasileira, ao lado de Ian Gouveia e Michael Rodrigues.

Para avançar, Rodrigues despachou o português Frederico Morais por 13,70 a 11,07, enquanto Gouveia ganhou do sul-africano Jordy Smith por 14,26 a 10,90. Já os brasileiros Willian Cardoso, Alejo Muniz, Tomas Hermes e Miguel Pupo foram eliminados na terceira fase. Ainda pela segunda, se despediu Jesse Mendes, no início do dia.