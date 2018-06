Medina e Filipinho avançam, mas Mineirinho é eliminado em etapa do Rio

Atual campeão da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe, Adriano de Souza foi eliminado logo na segunda fase da competição, equivalente à primeira repescagem. Mineirinho caiu diante do compatriota Ian Gouveia nesta segunda-feira nas ondas da praia da Barrinha, onde predominam as direitas, em Saquarema (RJ).

Mineirinho fez sua estreia na etapa com derrota na primeira fase. Na 8ª bateria, ele foi batido pelo norte-americano Griffin Colapinto, com 11,60, e pelo sul-africano Michael February, com 11,47. O brasileiro não passou do 11,00. Com o revés, precisou disputar a repescagem, quando caiu diante de Gouveia por 15,53 a 11,83.

Enquanto Mineirinho se despedia da etapa, Gabriel Medina e Filipe Toledo venceram suas baterias iniciais. Vindos de boas performances da Founders' Cup, evento de exibição disputado na piscina de ondas de Kelly Slater na Califórnia, a dupla avançou diretamente à terceira fase.

Medina estreou nas ondas de Saquarema vencendo dois compatriotas. Com 14,17, o campeão mundial de 2014 superou Jesse Mendes (13,43) e Alejo Muniz (12,86). Filipinho, com 13,70, deixou para trás o norte-americano Kanoa Igarashi (13,07) e o compatriota Ian Gouveia (9,73).

Além da dupla, avançaram direto à terceira fase Miguel Pupo, Yago Dora e Willian Cardoso. Já Tomas Hermes, Jesse Mendes, Alejo Muniz, Wiggolly Dantas, Deivid Silva, Italo Ferreira e Michael Rodrigues foram batidos na primeira fase e precisaram passar pela repescagem.

Das baterias finalizadas nesta segunda, Ian Gouveia e Alejo Muniz levaram a melhor e avançaram à terceira fase. Wiggolly Dantas e Deivid Silva seguiram o caminho de Mineirinho e também foram eliminados da etapa. Os demais só devem entrar na água na manhã desta terça-feira, com chamada inicial marcada para as 6h45.