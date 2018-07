Medina e Miguel Pupo avançam às quartas de final em etapa da França

O Brasil terá ao menos dois representantes nas quartas de final da etapa da França do Circuito Mundial de Surfe. Gabriel Medina e Miguel Pupo, surpresa brasileira nas ondas de Hossegor, venceram duas baterias cada nesta sexta-feira, pela terceira fase e pelas oitavas de final, e se mantiveram na briga pelo título da etapa.

+ Medina brilha na França

Exibindo intimidade com as ondas francesas, Medina iniciou seu dia derrotando o italiano Leonardo Fioravanti por 15,90 a 8,53. Na fase seguinte, despachou o norte-americano Nat Young (11,33) e o francês Joan Duru (8,67) ao anotar 14,43. O brasileiro tem quatro finais na etapa francesa em seu currículo. Foi campeão em 2011 e 2015 e ficou com o vice campeonato em 2013 e no ano passado.

Já Miguel Pupo começou o dia no embalo da vitória sobre Filipe Toledo, na quinta. Nesta sexta, ele eliminou mais um compatriota. Ele superou Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão mundial de 2015, por 16,30 a 10,17. Em seguida, ele anotou 14,80 e venceu o australiano Owen Wright (12,33) e o norte-americano Kolohe Andino (11,60). O triunfo assegurou Pupo direto nas quartas de final.

O resultado é determinante para Pupo, que ainda tenta se garantir na primeira divisão do surfe mundial para a próxima temporada. Atualmente ele é o 31º da temporada e somente os 22 primeiros colocados garantem vaga automática no campeonato do próximo ano.

O brasileiro Caio Ibelli ainda tem chances de alcançar Medina e Pupo nas quartas de final. Para tanto, terá que superar o norte-americano Kolohe Andino na repescagem, que deve ser disputada neste sábado. Outro surfista do Brasil em ação nesta sexta, Ian Gouveia caiu diante do australiano Joel Parkinson por 15,77 a 14,77, ainda na terceira fase.

Entre os demais surfistas, o grande destaque do dia foi o havaiano John John Florence. O atual campeão mundial começou o dia vencendo o australiano Ethan Ewing por 19,16 a 14,50, pela terceira fase. Nas oitavas, em seguida, bateu mais dois rivais da Austrália: Mick Fanning (17,03) e Joel Parkinson (11,37). Ele anotou 18,56.

+ ESPECIAL - Irmã de Gabriel Medina já é campeã no surfe

Este triunfo levou John John direto às quartas de final. E também ao topo do ranking da temporada. Com a pontuação garantida com as quartas, ele somou o suficiente para desbancar o sul-africano Jordy Smith da primeira colocação do campeonato. Smith foi eliminado na terceira fase, nesta sexta, e não tem mais como defender a liderança.

O havaiano alcançará a primeira colocação mesmo se for eliminado já na próxima fase da etapa francesa. Desta forma, ele abriu caminho para o bicampeonato, faltando apenas mais duas etapas para o fim da temporada.