Gabriel Medina e Mineirinho avançam às semifinais no Rio

Os brasileiros Adriano de Souza, o Mineirinho, e Gabriel Medina, estão nas semifinais da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, que está sendo disputada no Postinho da Barra da Tijuca, no Rio. Os dois últimos campeões mundiais venceram suas baterias no início da manhã desta quinta-feira, e agora tem a chance de fazerem uma final brasileira. O campeão deve sair ainda nesta quinta-feira.

Mineirinho se classificou após vencer a segunda bateria das quartas de final diante do australiano Davey Cathels por 12,97 a 10,00. Na semifinal, ele terá pela frente o havaiano John John Florence, que avançou ao eliminar o compatriota Dusty Payne por 15,17 a 8,50. Autor das melhores manobras até aqui na etapa carioca, com direito a duas notas 10 desde o início da disputa, Gabriel Medina superou com facilidade Adam Melling, da Austrália, nas quartas de final por 15,77 a 6,00. Em uma das suas ondas, o brasileiro conseguiu a nota 8,17, a melhor entre todas as baterias das quartas de final.

Nas semifinais, Medina irá enfrentar outro australiano, Jack Freestone, que eliminou o também brasileiro Miguel Pupo mais cedo, em uma bateria bastante equilibrada, que terminou com o triunfo do surfista da Austrália, por 12,50 a 11,69. Assim, Pupo encerrou sua participação na etapa do Rio do Circuito Mundial do Surfe com o quinto lugar.