Medina e Mineirinho caem nas semifinais da etapa brasileira

A final da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe será entre estrangeiros. Nesta quinta-feira, Gabriel Medina e Adriano de Souza, o Mineirinho, não conseguiram superar o australiano Jack Freestone e o havaiano John John Florence, respectivamente, e caíram nas baterias válidas pelas semifinais da competição, que está sendo realizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

A derrota mais inesperada foi de Medina. Dono das duas melhores notas da etapa - ele conseguiu dois 10 em baterias anteriores -, o campeão mundial de 2014 foi superado por Freestone após levar uma virada nos minutos finais.

Medina perdeu por 16,50 a 14,67 para o australiano, mesmo após ter conseguido um aéreo sensacional no meio da bateria, que lhe rendeu a nota 9,07. Mas não foi suficiente para evitar a eliminação, pois o oponente conseguiu as notas 7,83 e 8,67 em ondas surfadas no final da bateria.

Mineirinho, por sua vez, foi superado pelo melhor momento de Florence. O havaiano ficou na frente durante toda a bateria. "A sincronia do John Florence com o mar foi a chave (para a vitória)", disse o brasileiro, que disputou a sua primeira semifinal em 2016.

Florence venceu por 18,73 a 12,66, incluindo uma nota 9,80, a maior das duas baterias pelas semifinais. Agora ele vai duelar com Freestone pelo título da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe.