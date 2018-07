Medina e Mineirinho perdem e vão para repescagem no Rio

Os dois campeões mundiais do Brasil, Gabriel Medina e Adriano de Souza, o Mineirinho, decepcionaram na abertura da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe. A dupla foi derrotada logo na estreia, nesta terça-feira, e agora terá que passar pela repescagem para tentar avançar na disputa. Já Ítalo Ferreira, melhor brasileiro da temporada até agora, e Filipe Toledo venceram suas baterias e foram direto à 3ª fase.

Campeão mundial em 2014, Medina foi o terceiro e último colocado de sua bateria. Com 11.80, ele foi superado pelo australiano Stuart Kennedy (12.93) e pelo italiano Leonardo Fioravanti (14.30), o melhor da disputa. Assim como o brasileiro, Kennedy também disputará a repescagem. Medina enfrentará o compatriota Alex Ribeiro, outro batido na 1ª fase.

Mineirinho, por sua vez, não esteve à altura do compatriota Lucas Silveira nas ondas de Grumari, reserva ecológica na zona oeste do Rio. O campeão júnior, de 20 anos, superou o atual campeão mundial com uma virada nos instantes finais da bateria, com 15.84. Mineirinho não passou de 13.80. O havaiano Keanu Asing anotou 13.74. Na repescagem, o campeão também vai encarar um compatriota. Será Bino Lopes, superado por Ítalo Ferreira.

Melhor brasileiro no ranking da temporada, ocupando o terceiro posto geral, Ferreira não decepcionou. Obteve 16.50, ficando à frente dos compatriotas Miguel Pupo (10.86) e Bino Lopes (8.66). Filipe Toledo, atual campeão da etapa carioca, também fez bonito. Com 13.77, bateu o norte-americano Kanoa Igarashi (11.35) e o havaiano Dusty Payne (11.60).

Marco Fernandez e Alejo Muniz asseguraram vaga direta na terceira fase. Fernandez superou Jadson André e o australiano Matt Wilkinson, melhor surfista do ano até agora, com um 13.43. Jadson registrou 11.57 e o número 1 do ranking não passou do 8.73.

Com 13.50, Alejo Muniz faturou uma vitória apertada sobre o australiano Adrian Buchan (13.46) e sobre o havaiano Sebastian Zietz (12.77) e também foi direto à 3ª fase. Já Deivid Silva, Wiggolly Dantas e Caio Ibelli foram derrotados na primeira fase e terão que passar pela repescagem.