Medina e Mineirinho vencem na estreia em etapa de Jeffreys Bay

Gabriel Medina e Adriano de Souza, o Mineirinho, estrearam na etapa de Jeffreys Bay do Circuito Mundial de Surfe, com boas vitórias neste sábado. Surfando nos tubos das grandes ondas da praia sul-africana, eles fizeram valer o adiamento na abertura da etapa. Medina foi o maior destaque do dia, ao anotar a maior nota: 9,93.

Medina levou a melhor em sua bateria ao anotar 18,83, contra 9,17 do compatriota Caio Ibelli e 14,77 do australiano Stuart Kennedy. Medina se destacou em uma de suas últimas ondas, ao pegar um tubo. A manobra, que parecia improvável, surpreendeu até os narradores da prova, que já esperavam pela queda do brasileiro ao longo da onda.

Com a vitória, o campeão mundial de 2014 se garantiu direto na terceira fase da etapa sul-africana. Ele terá a companhia de Mineirinho, que também precisou superar um compatriota para avançar. O campeão de 2015 marcou 13,83, contra 13,73 do português Frederico Morais e 12,57 do brasileiro Jadson André.

Outro brasileiro a avançar direto à terceira fase foi Ítalo Ferreira. Ele obteve 15,27 em sua bateria e deixou para trás o italiano Leonardo Fioravanti, com 11,24, e o norte-americano Kolohe Andino, com 7,83.

Por outro lado, Jadson André, Miguel Pupo, Filipe Toledo, Caio Ibelli, Ian Gouveia e Wiggolly Dantas terão que disputar a primeira repescagem da etapa de Jeffreys Bay.

Wiggolly e Pupo foram superados pelo australiano Joel Parkinson, enquanto Ian Gouveia caiu diante do havaiano John John Florence, atual campeão mundial. Filipinho, por sua vez, foi derrotado pelo taitiano Michel Bourez.

A próxima chamada da etapa de Jeffreys Bay está marcada para as 2h15 (horário de Brasília) da manhã deste domingo.