Medina e Yago Dora avançam à terceira fase da etapa do Rio de surfe

O dia de competições na etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe foi breve em razão das ondas fracas na praia de Saquarema, mas serviu para classificar Gabriel Medina para a terceira fase do evento. Pela repescagem, nesta quarta-feira, o brasileiro confirmou o seu favoritismo ao superar o compatriota Jessé Mendes.

Medina somou 7,60 e 6,60 pontos nas suas melhores ondas, contabilizando 14,20, o que foi suficiente para garantir o seu triunfo de Jessé, que só conseguiu 10,66 pontos, tendo obtido 5,83 como a sua melhor avaliação.

Além de Medina, outro brasileiro que conseguiu avançar nesta quarta-feira em Saquarema foi Yago Dora. Ele superou o norte-americano Kolohe Andino por 14,27 a 13,23, tendo conseguido a ótima nota 9,10 na sua melhor onda.

Outro brasileiro que competiu na repescagem nesta quarta-feira foi Bino Lopes. Mas ele acabou perdendo para o australiano Owen Wright por 16,00 a 8,97, deixando a disputa da etapa do Rio na segunda fase.

Nova chamada para a sequência da competição será realizada nesta quinta-feira. Na repescagem, o Brasil ainda tem Caio Ibelli, Jadson André, Miguel Pupo e Wiggoly Dantas para competir em busca de uma vaga na terceira fase, para a qual Adriano de Souza, Filipe Toledo e Ian Gouveia se classificaram direto. A eles, com os resultados desta terça, se juntaram Medina e Yago Dora.