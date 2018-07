Medina está preparado para o tempo normal e 'prorrogação' no Havaí

"A gente sabe que pode acontecer isso, pois um campeonato pode terminar em três dias ou em 12. Por isso estamos preparados. É como no futebol, tem de estar preparado para jogar os 90 minutos do jogo, mais a prorrogação. Infelizmente, sem jogar estamos indo para a prorrogação, por causa da natureza, porque não teve onda", afirma Charles Saldanha, pai e técnico de Gabriel Medina.

Todos os dias, o surfista brasileiro, líder do ranking mundial, treina na praia por pelo menos uma hora. No restante do tempo, fica na casa de sua patrocinadora, onde está hospedado, e de vez em quando sai para jantar com seus familiares. "Estamos calmos, o Gabriel está do mesmo jeito, blindado em casa, e confiante. O esforço que ele está fazendo é momentâneo, e a glória será para sempre. Tudo isso é válido", avisa Charles.