Medina, Filipe Toledo e Pupo avançam à final da etapa de Surf Ranch

O Brasil terá três representantes na final da etapa de Surf Ranch do Circuito Mundial de Surfe. Neste sábado, último dia da fase classificatória do evento disputado em uma piscina de ondas, Gabriel Medina, Filipe Toledo e Miguel Pupo avançaram entre os oito melhores e que vão brigar pelo título da inédita competição no domingo.

A etapa de Surf Ranch, a oitava da temporada 2018, não é disputada em baterias como as demais do campeonato. Pelas peculiaridades do evento, os competidores, divididos em grupos por dia, entravam na água, cada um por vez, surfando para a esquerda e a direita, com as melhores notas sendo determinadas para definir a classificação. E neste sábado, os 36 surfistas da elite tiveram uma chance final de melhorarem suas notas.

Medina não melhorou seu desempenho em comparação ao resultado de sexta-feira, mas ainda assim avançou em primeiro lugar, já que havia tido desempenho praticamente perfeito, com um somatório de 17,70 pontos. Filipe Toledo avançou em quarto lugar, com 16,64 pontos e Miguel Pupo foi o sétimo colocado, com 15,56.

Os outros cinco classificados à final foram o australiano Julian Wilson (17,27), o japonês Kanoa Igarashi (16,83), o também australiano Owen Wright (16,13), o norte-americano Kelly Slater (15,77) e o havaiano Sebastian Zietz (15,50).

Mas vários brasileiros deixaram o evento neste sábado. Yago Dora foi o nono colocado e Italo Ferreira ficou em 13º, seguido por Tomas Hermes e Adriano de Souza. Michael Rodrigues terminou em 18º, logo à frente de Ian Gouveia. Willian Cardoso foi o 26º, Jesse Mendes terminou em 32º e Wiggoly Dantas concluiu em 36º e último lugar.