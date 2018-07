Medina leva bronca da organização do Circuito Mundial de Surfe

Eliminado na terceira fase da etapa da Gold Coast numa bateria em que recebeu punição por interferir na tentativa de Glenn Hall pegar uma onda quando o irlandês tinha a preferência, Gabriel Medina discordou da decisão dos jurados, chegando a disparar um palavrão em entrevista, além de ter reclamado dos organizadores do Circuito Mundial de Surfe.

"Se Glenn mandar eu me f**** de novo, vou ensinar alguns palavrões brasileiros a ele", afirmou o atual campeão mundial, revelando que foi ofendido pelo adversário durante a bateria. Medina ainda questionou sua eliminação, em que, quando Hall tinha prioridade, ele decidiu subir em uma onda. Quando percebeu, o irlandês remou em direção à mesma onda. o brasileiro ainda tentou recuar, mas não conseguiu evitar a eliminação por interferência. Ainda durante a entrevista aos organizadores, Medina criticou a decisão dos árbitros.

As declarações irritaram a World Surf League, que organiza a competição e divulgou um comunicado em que deu um "puxão de orelhas" no brasileiro. ""Este é o maior palco do surfe profissional, os riscos são altos e não há falta de emoção. A entrevista após a bateria de Gabriel não teve a conduta digna de um atleta desse nível. A liga discutiu com ele e vai tomar novas medidas, se necessário", disse.

O campeão Gabriel Medina foi eliminado na terceira fase da etapa da Gold Coast, na Austrália, do Circuito Mundial de Surfe, mas o Brasil ainda pode triunfar na abertura do campeonato. Afinal, quatro competidores do País estão classificados para as quartas de final e ao menos um deles vai participar das semifinais.

Na quarta fase, Miguel Pupo triunfou, se classificando para as quartas de final, em uma bateria com apenas surfistas do País. Pupo venceu com 17,23, superando Italo Ferreira, com 13,37, e Wiggolly Dantas, com 13,47. Já Filipe Toledo, com 17,83, ganhou do sul-africano Jordy Smith (16,57) e do australiano Matt Wiliknson (12,23).

Assim, Wiggoly, Mineirinho e Italo tiveram que disputar a repescagem. Wiggolly avançou ao derrotar o irlandês Glenn Hall, algoz de Medina, por 17,34 e 13,33. Mineirinho também triunfou, diante de Matt Wiliknson, por 16,94 a 16,07. Já Italo perdeu para o australiano Taj Burrow por 15,73 a 15,50 e foi eliminado.

As quartas de final da etapa da Gold Coast terão um duelo brasileiro, entre Puppo e Wiggolly. Já Mineirinho vai enfrentar o australiano Mick Fanning, enquanto Felipe Toledo terá pela frente o também australiano Bede Durbidge.