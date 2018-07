Medina, Mineirinho e Wiggoly avançam à 4ª fase na etapa do Rio

Depois de superarem a repescagem, os surfistas Gabriel Medina e Wiggoly Dantas venceram suas baterias nesta sexta-feira e avançaram à quarta fase da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial. Adriano de Souza, o Mineirinho, também fez bonito e garantiu seu lugar na próxima fase da etapa disputada em Saquarema.

Nas ondas da Praia de Itaúna, Medina fez um duelo apertado contra o australiano Bede Durbidge, mas venceu por 14,30 a 13,86. O brasileiro foi o protagonista de uma das manobras mais bonitas do dia, ao encaixar um aéreo numa onda longa que terminou somente na areia.

Mineirinho teve menos dificuldade em sua bateria. Num confronto totalmente nacional, o campeão mundial de 2015 superou Ian Gouveia por 15,67 a 12,33. Wiggolly Dantas, por sua vez, foi o brasileiro de melhores notas nesta sexta. Ele bateu o havaiano Sebastian Zietz por 18,27 a 11,73.

Curiosamente, o trio brasileiro vencedor vai se enfrentar na quarta fase. Trata-se do único confronto já definido na próxima fase porque sete baterias da terceira fase não foram disputadas nesta sexta.

Entre as que já foram finalizadas antes do fim do dia, o australiano Joel Parkinson superou o francês Jeremy Flores por 15,43 a 11,44. O também australiano Mick Fanning levou a melhor sobre o compatriota Connor O'Leary por 13,40 a 11,90. Parkinson e Fanning aguardam a definição do terceiro integrante da bateria da próxima fase.