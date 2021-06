Medina se destaca em estreia na etapa do Surf Ranch e garante vaga na WSL Finals

Em grande fase na temporada, Gabriel Medina se destacou em sua estreia na etapa do Surf Ranch do Circuito Mundial de Surfe, neste sábado, e garantiu por antecipação a primeira vaga no WSL Finals, etapa que vai definir o campeão da temporada 2021.

O bicampeão mundial garantiu a classificação ao se destacar na grande piscina de ondas de Kelly Slater, na cidade de Lemoore, nos Estados unidos. Ele avançou à semifinal da etapa com a segunda melhor pontuação (17 pontos), atrás apenas de Filipe Toledo (17,80), outro brasileiro que vem na briga pelo título.

Leia Também Entenda a polêmica com Gabriel Medina e o credenciamento de sua mulher Yasmin para a Olimpíada

Vencedor de duas das cinco etapas já finalizadas na temporada, Medina obteve pontuação suficiente neste sábado para assegurar a vaga matemática no WSL Finals. A etapa, a última do campeonato, está marcada para setembro, em Trestles, também nos EUA, e vai contar somente com os cinco melhores surfistas do ranking para a disputa do título mundial.

Medina lidera a classificação geral da temporada, com 38.920 pontos, contra 30.235 do compatriota Italo Ferreira, vice-líder do campeonato e atual campeão mundial. Neste sábado, ele esteve entre os oito melhores que avançam direto à próxima fase, ficando em 7º lugar na classificação da primeira rodada no Surf Ranch.

Yago Dora e Adriano de Souza, o Mineirinho, são os outros brasileiros já classificados. Miguel Pupo, Peterson Crisanto, Deivid Silva e Caio Ibelli ainda vão tentar em uma rodada bônus melhorarem seus resultados para uma nova chance de classificação.