Medina supera Slater e encara Mineirinho nas quartas em Bells Beach

Continua vivo o sonho do brasileiro Gabriel Medina de conquistar o seu primeiro título da etapa de Bells, a segunda do Circuito Mundial de Surfe . O atual campeão mundial mostrou toda a sua habilidade para, já nos minutos finais, conquistar uma virada sobre ninguém menos do que o norte-americano Kelly Slater, onze vezes campeão mundial e se classificar para enfrentar o compatriota Adriano de Souza, o Mineirinho, nas quartas de final.

Depois de um nono lugar em Gold Coast, a primeira etapa do ano, Medina chegou em Bells Beach tentando acabar com seu retrospecto negativo no local. O próprio treinador do atleta, Charles Medina, que também é seu padrasto, havia admitido antes do início do evento que Gabriel não se sente bem surfando no local, mas destacava que seu pupilo poderia surpreender. "Bells Beach é a onda que ele menos gosta no circuito. A leitura da onda é complicada. É uma direita difícil para quem surfa de backside (com o pé direito na frente). A pressão sobre ele diminui. O Gabriel não está entre os favoritos dessa etapa. E ele costuma funcionar quando o põem como azarão", disse ele, em entrevista ao jornal O Globo.

A qualidade de Gabriel em se superar e surpreender pôde ser notada mesmo antes do início da bateria, quando, não escondendo a ansiedade para enfrentar um de seus ídolos, foi flagrado por diversas vezes fazendo o seu tradicional ritual religioso.

A BATERIA

Slater tomou a iniciativa em uma onda não muito grande e, com uma rasgada, obteve uma nota 2,83, que logo foi somada a um 6,50. O brasileiro não se intimidou e, em sua primeira tentativa, mostrou habilidade para conquistar um 5,83. Logo na sequência, ele explorou mais uma onda pequena para tirar 4,83 e assumir a liderança da bateria.

O norte-americano deu o troco, conseguindo um 6,03 em uma onda que mostrou o porque é considerado o melhor surfista de todos os tempos, ao corrigir um erro e se manter em pé sobre a prancha para encerrar a sua manobra. Depois de um tempo sem nenhuma grande manobra, quando faltavam menos de cinco minutos para o fim da bateria, Gabriel Medina conseguiu sua melhor nota, abusando das batidas e levantando o público em uma manobra onde flutuou sobre a onda, reassumindo a liderança graças a um 7,17.

Já no minuto final, Kelly Slater foi para a sua última tentativa. A onda, apesar de não muito grande, proporcionou ao norte-americano boas manobras em alta velocidade para conquistar uma nota 5,93, insuficiente para virar a bateria e confirmar a classificação de Gabriel Medina para as quartas de final com uma soma de 13 pontos, contra 12,53 de seu rival.

Logo após confirmada a sua vitória, Gabriel, que agora possui um retrospecto de quatro vitórias e cinco derrotas contra Kelly Slater, se mostrou aliviado com a classificação. "Hoje eu me senti bem, apesar de as ondas estarem difíceis. Foi uma bateria duríssima, o mar está muito mexido e tive sorte em achar a onda de mais de 7 pontos no final. Foi por muito pouco", disse, acrescentando que mudou de estratégia para a disputa nesta terça-feira. "Mudei de prancha nessa bateria e gostei muito da mudança. Eu estava surfando com uma 5.11 e hoje decidi trocar por uma 6.1 e consegui um melhor desempenho."

Na sequência da competição, Gabriel Medina terá pela frente outro brasileiro, o seu amigo Adriano de Souza, que o eliminou da etapa de Bells Beach em 2014 e de quem nunca venceu na categoria de elite do surfe mundial. Além dos dois, Filipe Toledo também já está garantido nas quartas de final.

BRASILEIROS SÃO ELIMINADOS

Jadson André esteve perto da vitória, mas não conseguiu se classificar para a próxima fase da etapa de Bells Beach. O brasileiro acabou derrotado, de virada, pelo australiano Mick Fanning, por 12,27 a 11,60. O tricampeão mundial, que acabou deixando Jadson em nono lugar, enfrentará o sul-africano Jordy Smith nas baterias das quartas de final.

Já Silvana Lima, única brasileira na elite feminina do surfe mundial, não teve um bom dia e foi eliminada da etapa ao ser derrotada pela norte-americana Lakey Peterson na quarta rodada. Silvana, que na primeira etapa do circuito mundial conseguiu uma quinta posição, dessa vez não passou de um nono lugar. Ela, porém, se mantém no Top 10 na temporada. Tatiana Weston-Webb, nascida no Brasil, mas que compete pelo Havaí, também foi eliminada.