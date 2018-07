Medina vence primeira bateria da etapa de Hossegor e avança

Líder do circuito da WCT na temporada, o brasileiro Gabriel Medina iniciou a etapa de Hossegor, na França, com vitória. Ele somou 15,17 pontos em sua bateria de estreia, com notas de 7,77 e 7,40 em suas duas melhores ondas, e superou o americano Dane Reynolds (14,56) e o português Tiago Pires (13,43). Os dois derrotados disputarão a repescagem, enquanto Gabriel avança diretamente à terceira fase.

Medina busca o primeiro título brasileiro de WCT na história. Ele lidera o ranking logo à frente do americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial e considerado uma lenda no esporte, que também foi para a repescagem. A etapa de Hossegor é a antepenúltima do circuito mundial.

Na França, o brasileiro se sente em casa. Em 2009, com apenas 15 anos e disputando a categoria júnior, ele conseguiu uma bateria perfeita com duas notas 10 na disputa do "King of the Groms". Em 2011, ele venceu a etapa e, em 2013, ficou em segundo.

"Eu me sinto muito bem na França, eu adoro estar aqui. Sabia que seria uma bateria difícil, porque o Dane é um dos meus surfistas favoritos e o Tiago é um bom competidor. Eu consegui boas notas e venci a bateria. Estou contente de avançar", disse o fenômeno brasileiro após a vitória.

Entre os outros brasileiros, Adriano de Souza e Miguel Pupo venceram suas baterias e também avançaram. Outros quatro não conseguiram a nota necessária e terão que buscar a vaga na repescagem: Filipe Toledo, Raoni Monteiro Alejo Muniz e Jadson André.

CONFIRA OS RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE DA ETAPA DE HOSSEGOR:

Bateria 1: Taj Burrow (AUS) 15,16 x F. Pattachia Jr. (HAV) 14,97 x Travis Logie (AFS) 14,10

Bateria 2: Michel Bourez (TAH) 16,33 x S. Zietz (HAV) 11,80 x Brett Simpson (EUA) 9,93



Bateria 3: Mick Fanning (AUS) 13,00 x Filipe Toledo (BRA) 12,94 x Jeremy Flores (FRA) 16,73



Bateria 4: Joel Parkinson (AUS) 15,50 x Kai Otton (AUS) 5,17 x Raoni Monteiro (BRA) 10,83

Bateria 5: Kelly Slater (EUA) 14,50 x Matt Wilkinson (AUS) 14,67 x Matt Banting (AUS) 11,50

Bateria 6: Gabriel Medina (BRA) 15,17 x T. Pires (POR) 13,43 x Dane Reynolds (EUA) 14,56



Bateria 7: Adriano de Souza (BRA) 15,90 x C.J Hobgood (EUA) 13,76 x A. Aranburu (ESP) 8,43



Bateria 8: Julian Wilson (AUS) 16,77 x J. J. Florence (HAV) 12,73 x J. André (BRA) 14,00



Bateria 9: Kolohe Andino (EUA) 14.03 x Miguel Pupo (BRA) 15,16 x Dion Atkinson (AUS) 10,90



Bateria 10: Nat Young (EUA) 12,06 x Adrian Buchan (AUS) 14,60 x Alejo Muniz (BRA) 13,84



Bateria 11: Jordy Smith (AFS) 12,43 x Bede Durbidge (AUS) 12,00 x Mitch Crews (AUS) 11,14

Bateria 12: Owen Wright (AUS) 10,43 x Josh Kerr (AUS) 15,23 x Adam Melling (AUS) 12,00