Medina vira Cristo Redentor em capa de revista australiana

O atual campeão mundial de surfe ganhou espaço na capa de uma das mais conceituadas revistas sobre o esporte. Gabriel Medina aparece na página principal da Tracks Magazine, da Austrália, como Cristo Redentor, de braços abertos para a Baía de Guanabara, com o título "Viva Medina" e a apresentação: "como Gabriel se tornou um deus brasileiro do surfe".

A capa da publicação foi divulgada nesta quarta-feira e a ilustração é de autoria de Johannes Leak. Dentro da revista, há dois textos sobre o brasileiro, que contam o caminho do garoto de 21 anos de Maresias até o topo do surfe mundial, garantido com o título em dezembro de 2014, no Havaí. " O mundo pôde ver a pura paixão brasileira. E ela começou com Medina e seu time, que criaram uma bolha impenetrável de concentração para obter uma grande conquista, cheia de paixão", escreveu o ex-surfista Luke Kennedy.

Para a revista, o título de Medina vai causar uma revolução no surfe mundial e ainda possibilitar a chegada de mais brasileiros para o circuito profissional. Inclusive também na Austrália, no dia 28 de fevereiro, Gabriel reinicia a luta por ser campeão mundial, com a etapa na Gold Coast.