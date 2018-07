Meeting é cancelado e 'adia' volta de Semenya às pistas

A volta da sul-africana Caster Semenya ao atletismo, que estava prevista para acontecer em junho, deverá ser adiada pelo fato de o Meeting de Zaragoza ter sido cancelado por falta de orçamento existente para realização da competição. A informação foi confirmada pela Federação Espanhola de Atletismo, que admitiu as dificuldades financeiras.

Campeã mundial da prova dos 800 metros rasos, Semenya aguarda os resultados dos testes de gênero a que foi submetida para poder voltar a correr. A Iaaf, entidade que controla o atletismo mundial, informou que o mesmos seriam divulgados no final de junho, e a competição espanhola estava agendada para o dia 24 do respectivo mês.

A atleta de 19 anos não compete oficialmente desde quando venceu a prova dos 800 metros rasos no Mundial de Berlim, no ano passado. A partir daquela conquista, ela virou o centro de uma polêmica que culminou com testes de gênero a que foi submetida para comprovar a sua sexualidade.

Tendo em vista a facilidade com que venceu a prova no Mundial e a condição física avantajada que exibiu, Semenya foi acusada de ser supostamente uma hermafrodita e, com isso, levar vantagem sobre as suas adversárias.