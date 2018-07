Meia argentino na mira do São Paulo

Os dirigentes do São Paulo reclamam que está difícil encontrar o meia pedido pelo técnico Paulo César Carpegiani para reforçar o time na temporada de 2011. Mas o tal jogador será apresentado ao clube até o fim deste ano. É o que garante o empresário Roberto Miguel.

O argentino, que mora no Rio e participou da vinda de Conca para o Fluminense, tem outro conterrâneo que pretende ver atuando nos gramados brasileiros. Trata-se do meia Enzo Gutierrez, de 24 anos, destaque do O"Higgins, do Chile.

Roberto Miguel espera apenas o material de divulgação do jogador ficar pronto para bater na porta do presidente Juvenal Juvêncio. Vê-lo no Morumbi é um sonho para o empresário, que cita também Flamengo, Botafogo e Vasco como possíveis destinos.

Ninguém no Palmeiras esconde que um dos principais problemas do clube é a falta de comprometimento de alguns jogadores. Por isso, Luiz Felipe Scolari já definiu o que espera das contratações para 2011. "Não podemos aceitar atletas com perfil perdedor. Não podemos ter esse tipo de procedimento no elenco", falou ao site do clube. Em 12 de janeiro, o Palmeiras fará um amistoso contra o XV de Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra.

Hoje, às 18h30, o santista Neymar vai atuar com Falcão, na Vila Belmiro. Além dos dois, outros craques estão confirmados para o jogo beneficente entre os amigos de Narciso e Neymar e amigos de Deivid e Deco. O ingresso será trocado por um quilo de alimento não perecível.